В России стартовал прием заявок на курсы по искусственному интеллекту
Москва, 26 апреля 2023, 17:00 — REGNUM В 2023 году не менее 1950 жителей России могут пройти обучение по программе искусственного интеллекта (ИИ). Запись на курсы уже открыта, информирует оператор проекта Университет 2035.
Проект реализуется Министерством экономразвития России и Университетом 2035 благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Государство софинансирует до 90% обучения на курсах. Оставшуюся часть можно оплатить самостоятельно либо за счет работодателя (с учетом софинансирования сумма доплаты составляет от 10 до 25 тыс. рублей).
Для участия в программе отобраны лучшие курсы на рынке онлайн-образования в сфере ИИ. Это разработки Университета ИТМО, Финансового университета при Правительстве РФ, «Яндекса», СберУниверситета, МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Университета Иннополис, ТУСУР, РосНОУ, 1Т и Мобильного электронного образования.
«Создание и обслуживание систем ИИ требует определенных навыков и умений. Впрочем, попробовать овладеть ими может каждый. Сегодня, чтобы построить карьеру в цифровом мире, прежде всего важно не умение, а желание это сделать», — прокомментировал ИА REGNUM ректор Университета 2035 Вадим Медведев. По его словам, курсы повышения квалификации позволяют быстро освоить основы ИИ и начать работу с данными.
Слушатели смогут выбрать один из курсов по востребованным на рынке труда специальностям: аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области ИИ и руководитель проекта в сфере ИИ. Курсы проходят онлайн, их продолжительность — от 144 или от 250 часов в зависимости от направления. По завершении выдается диплом о повышении квалификации.
Принять участие в программе могут граждане РФ — жители всех регионов России, старше 18 лет и не достигшие пенсионного возраста, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также студенты колледжей и вузов. Подать заявку и выбрать программу можно на сайте ai.2035. university.
Сегодня государство играет важную роль в развитии искусственного интеллекта и его применении в различных областях. Поддержка со стороны государства включает в себя как финансирование исследований и разработок в области ИИ, так и создание соответствующих программ и проектов в сфере высшего образования, пояснили ИА REGNUM в МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Одним из поддерживаемых государством проектов, направленных на развитие сферы ИИ и данных, является реализация программы «Инженер данных (Data engineer)».
«Программа «Инженер данных» идеально подходит для тех, кто хочет начать карьеру в сфере искусственного интеллекта и обработки данных, а также для тех, кто уже работает в этой области и хочет расширить свои навыки и знания. Она предоставляет обучающие материалы, которые помогут студентам успешно освоить все необходимые навыки и инструменты для работы с данными, от сбора до анализа и визуализации», — пояснили ИА REGNUM в Бауманке.
В процессе обучения предоставляется возможность изучить такие темы, как базы данных, хранение и обработка данных, разработка архитектуры системы искусственного интеллекта и многое другое.
Пройдя обучение по программе «Инженер данных», выпускники курсов смогут проектировать и создавать базы данных и хранилища данных; собирать, обрабатывать и анализировать большие объемы данных; разрабатывать системы искусственного интеллекта и машинного обучения; работать с различными инструментами и технологиями для обработки данных; работать в команде с другими специалистами в области искусственного интеллекта.
«Компании по всему миру ищут специалистов, способных управлять большими объемами данных и использовать их для создания прогнозов и принятия управленческих решений», — отмечают в МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Реализация программы позволяет подготавливать высококвалифицированных специалистов, которые в дальнейшем могут стать катализатором для развития отрасли и повышения конкурентоспособности национальной экономики России, отмечают преподаватели МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Елена Жоголева в свое время закончила Бауманку. Работала в области железнодорожных перевозок, занималась планированием и анализом затрат на ремонт подвижного состава, а в конце 2018 года сменила сферу своей деятельности и перешла работать в ИТ. Говорит, что вопрос овладения новыми компетенциями, расширения используемых инструментов, понимания принципов работы информационных систем стоит постоянно. В беседе с ИА REGNUM она также отметила, что сегодня ИИ используется повсеместно. Например, в навигаторе: искусственный интеллект строит маршрут и учитывает внезапно возникшие ситуации на дороге, а также их влияние на скорость прохождения маршрута. Также известно об испытаниях автомобилей, управляемых ИИ.
«ИТ — самая быстроразвивающаяся отрасль в настоящее время: то что было новинкой в январе, в марте уже используется повсеместно. По этой причине я постоянно повышаю свою квалификацию, осваиваю новые технологии. В программе ИИ меня привлекла возможность ознакомиться с алгоритмами искусственного интеллекта и научиться с ними работать. ИИ используется для анализа табличных данных, в анализе текстов, голосовых помощниках и других процессах. ИИ может значительно быстрее, чем человек, проанализировать, например, текущую дорожную ситуацию и принять решение», — поделилась Елена Жоголева.
Выпускник Саратовского государственного аграрного университета Павел Никитин прошел программу переподготовки по курсу «Банковское дело», а затем окончил курс «Аналитик данных» в Финансовом университете при Правительстве РФ. В беседе с ИА REGNUM он пояснил: поскольку в настоящее время банковский бизнес строится на сборе, хранении и обработке клиентских данных, полученные знания уже дают положительные результаты в части принятия правильных решений, способствующих скорейшему достижению поставленных целей.
«Полученные знания как минимум расширили мой кругозор в целом и конкретно в части математического анализа и корректной визуализации данных. Больше всего понравилась поддержка со стороны организаторов обучения в наших чатах. Впечатлила возможность побывать в Совете Федерации на вручении документов о прохождении обучения — было интересно познакомиться лично с коллегами. Что касается самого обучения, то оно проводилось с достаточно высоким темпом», — отметил Павел.
Преподаватель курса «Аналитик данных» в МГТУ им. Н. Э. Баумана Григорий Соколов выделил четыре главных преимущества обучения в области ИИ:
востребованность специалистов на рынке;
конкурентная зарплата;
практически безграничные возможности развития;
возможность удаленной работы.
Несколько человек после обучения на курсах в МГТУ им. Баумана уже трудоустроены в вуз, — отметил Соколов в беседе с ИА REGNUM. Коллега Соколова Яна Петрова добавила, что явным преимуществом обучения в области ИИ является множество практических задач, которые разбирают преподаватели, отвечая на все вопросы в процессе. «Для учебных примеров используются те же программные инструменты, что и в реальных коммерческих проектах», — говорит преподаватель.
Как сообщало ИА REGNUM, по нацпроекту «Цифровая экономика» современные технологии активно внедряются в экономику и социальные сферы, повышая качество жизни и оптимизируя рабочие процессы. Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в России в 2021 году составил более 300 млрд рублей.