Москва, , 17:00 — REGNUM В 2023 году не менее 1950 жителей России могут пройти обучение по программе искусственного интеллекта (ИИ). Запись на курсы уже открыта, информирует оператор проекта Университет 2035.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Проект реализуется Министерством экономразвития России и Университетом 2035 благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Государство софинансирует до 90% обучения на курсах. Оставшуюся часть можно оплатить самостоятельно либо за счет работодателя (с учетом софинансирования сумма доплаты составляет от 10 до 25 тыс. рублей).

Для участия в программе отобраны лучшие курсы на рынке онлайн-образования в сфере ИИ. Это разработки Университета ИТМО, Финансового университета при Правительстве РФ, «Яндекса», СберУниверситета, МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Университета Иннополис, ТУСУР, РосНОУ, 1Т и Мобильного электронного образования.

«Создание и обслуживание систем ИИ требует определенных навыков и умений. Впрочем, попробовать овладеть ими может каждый. Сегодня, чтобы построить карьеру в цифровом мире, прежде всего важно не умение, а желание это сделать», — прокомментировал ИА REGNUM ректор Университета 2035 Вадим Медведев. По его словам, курсы повышения квалификации позволяют быстро освоить основы ИИ и начать работу с данными.

Слушатели смогут выбрать один из курсов по востребованным на рынке труда специальностям: аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области ИИ и руководитель проекта в сфере ИИ. Курсы проходят онлайн, их продолжительность — от 144 или от 250 часов в зависимости от направления. По завершении выдается диплом о повышении квалификации.

Принять участие в программе могут граждане РФ — жители всех регионов России, старше 18 лет и не достигшие пенсионного возраста, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также студенты колледжей и вузов. Подать заявку и выбрать программу можно на сайте ai.2035. university.

Сегодня государство играет важную роль в развитии искусственного интеллекта и его применении в различных областях. Поддержка со стороны государства включает в себя как финансирование исследований и разработок в области ИИ, так и создание соответствующих программ и проектов в сфере высшего образования, пояснили ИА REGNUM в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Одним из поддерживаемых государством проектов, направленных на развитие сферы ИИ и данных, является реализация программы «Инженер данных (Data engineer)».

«Программа «Инженер данных» идеально подходит для тех, кто хочет начать карьеру в сфере искусственного интеллекта и обработки данных, а также для тех, кто уже работает в этой области и хочет расширить свои навыки и знания. Она предоставляет обучающие материалы, которые помогут студентам успешно освоить все необходимые навыки и инструменты для работы с данными, от сбора до анализа и визуализации», — пояснили ИА REGNUM в Бауманке.

(сс) CWitte

В процессе обучения предоставляется возможность изучить такие темы, как базы данных, хранение и обработка данных, разработка архитектуры системы искусственного интеллекта и многое другое.

Пройдя обучение по программе «Инженер данных», выпускники курсов смогут проектировать и создавать базы данных и хранилища данных; собирать, обрабатывать и анализировать большие объемы данных; разрабатывать системы искусственного интеллекта и машинного обучения; работать с различными инструментами и технологиями для обработки данных; работать в команде с другими специалистами в области искусственного интеллекта.

«Компании по всему миру ищут специалистов, способных управлять большими объемами данных и использовать их для создания прогнозов и принятия управленческих решений», — отмечают в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Реализация программы позволяет подготавливать высококвалифицированных специалистов, которые в дальнейшем могут стать катализатором для развития отрасли и повышения конкурентоспособности национальной экономики России, отмечают преподаватели МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Елена Жоголева в свое время закончила Бауманку. Работала в области железнодорожных перевозок, занималась планированием и анализом затрат на ремонт подвижного состава, а в конце 2018 года сменила сферу своей деятельности и перешла работать в ИТ. Говорит, что вопрос овладения новыми компетенциями, расширения используемых инструментов, понимания принципов работы информационных систем стоит постоянно. В беседе с ИА REGNUM она также отметила, что сегодня ИИ используется повсеместно. Например, в навигаторе: искусственный интеллект строит маршрут и учитывает внезапно возникшие ситуации на дороге, а также их влияние на скорость прохождения маршрута. Также известно об испытаниях автомобилей, управляемых ИИ.

«ИТ — самая быстроразвивающаяся отрасль в настоящее время: то что было новинкой в январе, в марте уже используется повсеместно. По этой причине я постоянно повышаю свою квалификацию, осваиваю новые технологии. В программе ИИ меня привлекла возможность ознакомиться с алгоритмами искусственного интеллекта и научиться с ними работать. ИИ используется для анализа табличных данных, в анализе текстов, голосовых помощниках и других процессах. ИИ может значительно быстрее, чем человек, проанализировать, например, текущую дорожную ситуацию и принять решение», — поделилась Елена Жоголева.

Выпускник Саратовского государственного аграрного университета Павел Никитин прошел программу переподготовки по курсу «Банковское дело», а затем окончил курс «Аналитик данных» в Финансовом университете при Правительстве РФ. В беседе с ИА REGNUM он пояснил: поскольку в настоящее время банковский бизнес строится на сборе, хранении и обработке клиентских данных, полученные знания уже дают положительные результаты в части принятия правильных решений, способствующих скорейшему достижению поставленных целей.

«Полученные знания как минимум расширили мой кругозор в целом и конкретно в части математического анализа и корректной визуализации данных. Больше всего понравилась поддержка со стороны организаторов обучения в наших чатах. Впечатлила возможность побывать в Совете Федерации на вручении документов о прохождении обучения — было интересно познакомиться лично с коллегами. Что касается самого обучения, то оно проводилось с достаточно высоким темпом», — отметил Павел.

Преподаватель курса «Аналитик данных» в МГТУ им. Н. Э. Баумана Григорий Соколов выделил четыре главных преимущества обучения в области ИИ:

востребованность специалистов на рынке;

конкурентная зарплата;

практически безграничные возможности развития;

возможность удаленной работы.

Несколько человек после обучения на курсах в МГТУ им. Баумана уже трудоустроены в вуз, — отметил Соколов в беседе с ИА REGNUM. Коллега Соколова Яна Петрова добавила, что явным преимуществом обучения в области ИИ является множество практических задач, которые разбирают преподаватели, отвечая на все вопросы в процессе. «Для учебных примеров используются те же программные инструменты, что и в реальных коммерческих проектах», — говорит преподаватель.

Как сообщало ИА REGNUM, по нацпроекту «Цифровая экономика» современные технологии активно внедряются в экономику и социальные сферы, повышая качество жизни и оптимизируя рабочие процессы. Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в России в 2021 году составил более 300 млрд рублей.