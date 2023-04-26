Лондон, , 08:27 — REGNUM Заявления властей Великобритании о поставках снарядов с обеднённым ураном на Украину указывают на то, что Запад уготовил этой стране роль радиоактивного могильника, заявили в посольстве России в Лондоне.

Снаряды с обедненным ураном Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Данные высказывания демонстрируют «безжалостный оскал линии англосаксов на всемерную эскалацию развязанного ими конфликта по доверенности на Украине», заявили в дипведомстве.

«Теперь уже окончательно ясно, что этой стране Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного «могильника», — говорится в сообщении.

Российское посольство призвало власти Британии не тешить себя иллюзорными надеждами, что Лондон выйдет «сухим из воды».

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания направила Киеву тысячи снарядов для Challenger-2, в том числе с обеднённым ураном.

При этом Лондон не отслеживает, как Украина использует такие снаряды, и не собирается нести ответственность за ликвидацию последствий применения обеднённого урана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондон не избежит ответственности в случае поставок на Украину снарядов с обеднённым ураном.

Президент России Владимир Путин также указал, что РФ будет вынуждена ответить на соответствующие поставки вооружения, отметив, что Запад решил воевать до последнего украинца.