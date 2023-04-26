Профессор Прюссен: призраки войны во Вьетнаме определили украинский курс Байдена

Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Призраки войны во Вьетнаме преследуют президента США Джо Байдена. Это заметно в его подходе к украинскому кризису, заявил профессор истории Университета Торонто Рональд Прюссен в статье, опубликованной на портале The Conversation.

Байден и призрак Цитата из видео «Байден поздоровался с невидимкой»

По его словам, Байден входил в число тех немногих, кто советовал бывшему американскому президенту Бараку Обаме вспомнить о последствиях эскалации конфликта во Вьетнаме перед тем, как наращивать контингент в Афганистане. Байден не смог переубедить Обаму. Он учитывает уроки Вьетнама при выстраивании курса Вашингтона в отношении Украины.

«Тени таких вьетнамских призраков очевидны в тщательно выверенном подходе Байдена к Украине, особенно в его продуманном нежелании задействовать американские войска в боевых действиях», — отметил Прюссен.

По его мнению, из-за «вьетнамского призрака» нынешний глава США балансирует между желаемыми целями и разумными методами их достижения. Американская администрация решительно поддерживает Украину, но не хочет отправлять туда своих военных и напрямую вступать в конфликт.

Профессор добавил, что Байдену в случае переизбрания на второй срок придётся вести сложную внутреннюю борьбу. На вопрос, удастся ли президенту сохранить прежний баланс, автор не дал ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 80-летний Байден официально объявил о намерении вступить в борьбу за пост президента в 2024 году. В случае победы в конце второго срока ему будет 86 лет. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал политика «отчаянным дедом» и посоветовал американцам подготовить «бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами».