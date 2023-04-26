Симферополь, 26 апреля, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов предложил расторгнуть зерновую сделку, поскольку власти Украины нарушили договоренности, они использовали этот гуманитарный коридор в Чёрном море для атаки полуострова. Об этом 26 апреля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Глава крымского парламента, слова которого приводит агентство, отметил, что удары по Крыму прямо по гуманитарному коридору являются фирменным стилем Киева.

«Чему тут возмущаться? Они просто не могут этого не делать. Это в их природе. А та, с позволения сказать, команда, которая сейчас засела в Киеве, и сама по себе недоговороспособна», — приводит агентство его слова.

Константинов считает, что если взятые перед Россией обязательства не выполняются, то больше никаких сделок с Украиной не будет.

Он подчеркнул, что выступает категорически против соглашений, которые предусматривают какие-либо обязательства со стороны Киева, поскольку уже хорошо известно, что любые обещания Киев нарушит.

«Вот, скажем, в этом конкретном случае: что они там везут на кораблях, идущих в украинские порты? Уверен, что именно те грузы, которые обязались не возить», — отметил председатель Государственного совета Республики Крым.

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля Минобороны России выступило с заявлением о нарушении Украиной гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора в террористических целях. Отмечается, что 23 марта и 24 апреля Украина нарушила гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора, атаковала гражданскую инфраструктуру Крыма и пункты базирования Черноморского флота. Киев предпринял попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, ситуация с зерновой сделкой не разрешается, она заведена в тупик западными странами. Была заключена пакетная сделка, но на Западе требуют выполнять только ту часть, в которой заинтересована Украина, сказал Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обещания, данные России при заключении зерновой сделки, продолжают не выполняться, а потому «обстоятельства складываются не в пользу (продления. — Прим. ред.) сделки».

Ранее в МИД России отмечали, что зерновая сделка будет вновь продлена только в том случае, если данные России обещания будут выполнены.