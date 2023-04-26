Симферополь, , 08:13 — REGNUM Крым благодарен послу Китая во Франции Лу Шае за его позицию в отношении принадлежности полуострова. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы благодарны послу за его человеческую позицию. Она справедлива, — сказал он журналистам. — Правда всё равно выйдет на поверхность, независимо от того, какими барьерами ее будут держать».

Аксёнов также добавил, что в Крыму рады приезду китайских инвесторов и официальных делегаций.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Китая во Франции Лу Шай в интервью LCI заявил, что, рассуждая о судьбе Крыма, следует помнить, что он изначально был в составе России.

Кроме того, он призвал не забывать, что республики бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, потому что нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств, дав таким образом понять, что полуостров остаётся российским и в настоящее время.