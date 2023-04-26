Вашингтон, 26 апреля, 2023, 08:08 — ИА Регнум. В Пентагоне довольны увольнением ведущего Такера Карлсона с телеканала Fox News, говорится в материалах газеты Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

В издании отмечают, что рядовые сотрудники министерства обороны США одобряли критические высказывания Карлсона в адрес американского правительства и президента США Джо Байдена. При этом высокопоставленные должностные лица ведомства отреагировали на увольнение журналиста ликованием.

«Скатертью дорога», — написал автор материала, ссылаясь на реплику одного из чиновников.

Газета ознакомила телеведущего с положительной реакцией Пентагона на его увольнение. В ответ Карлсон сообщил, что не сомневался в этом.

Как передавало ИА REGNUM, 14 апреля телеведущий Такер Карлсон заявил, что власти США в лице Конгресса и Байдена нарушили закон, вступив в конфликт против России. Он выразил уверенность в том, что Вашингтон является непосредственным участником украинского конфликта. Последняя программа на телеканале Fox News с его участием вышла в эфир 21 апреля. Решение расторгнуть договор было обоюдным. Бывший президент США Дональд Трамп сказал, что никто не знает настоящую ситуацию.