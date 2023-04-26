Москва, 26 апреля, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Главным следственным управлением СКР по Москве возбуждено четвёртое уголовное дело в отношении владелицы ООО «СД Атриум» Татьяны Алябьевой по подозрению в злоупотреблениях с гособоронзаказом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По версии следствия, предпринимательница получала крупные субподряды на строительство гражданских объектов Минобороны. Полученные средства злоумышленница выводила через фирмы-однодневки. Среди пострадавших оказалось Главное разведывательное управление (ГРУ).

Строители должны были провести реконструкцию жилья в военной части спецназа ГРУ «Сенеж», расположенной в подмосковном Солнечногорске. В установленный госконтрактом срок работы не были выполнены, аванс на сумму 295,95 млн рублей не возвращён.

Предполагается, что подозреваемая действовала с сообщниками. Женщина признала вину и сотрудничает со следствием.

Впервые Алябьеву привлекли к уголовной ответственности в 2020 году после изучения деталей другого гособоронзаказа — на проведение работ в части ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области силовики вскрыли крупную аферу по хищению средств при исполнении гособоронзаказа. При заключении госконтрактов на производство составной части тактической ракеты было похищено около 63 млн рублей.