В ЕАО обнаружили тайник с останками амурского тигра, которого убил местный житель

Облученский район, , 07:45 — REGNUM В Облученском районе Еврейской автономной области в тайнике обнаружены останки амурского тигра. Хищника убил и спрятал местный житель. Об инциденте сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Амурский тигр Programmes.putin.kremlin.ru

Установлено, что мужчина 32 лет застрелил амурского тигра из охотничьего ружья и закопал недалеко от села.

Специалисты определили, что погибший тигр был самкой. Возбуждено уголовное дело. Изъяты незарегистрированное оружие и боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, охотник лишился руки в результате нападения краснокнижного амурского тигра в Нанайском районе Хабаровского края.