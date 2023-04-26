Еврейская АО, 26 апреля, 2023, 07:45 — ИА Регнум. В Облученском районе Еврейской автономной области в тайнике обнаружены останки амурского тигра. Хищника убил и спрятал местный житель. Об инциденте сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Programmes.putin.kremlin.ru Амурский тигр

Установлено, что мужчина 32 лет застрелил амурского тигра из охотничьего ружья и закопал недалеко от села.

Специалисты определили, что погибший тигр был самкой. Возбуждено уголовное дело. Изъяты незарегистрированное оружие и боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, охотник лишился руки в результате нападения краснокнижного амурского тигра в Нанайском районе Хабаровского края.