Wirtschaftswoche: Запад недооценил решимость России и не смог обрушить её гражданскую авиацию

Берлин, , 07:29 — REGNUM Исходя из анализа воздушного движения над территорией России, санкции не оказали на него существенного влияния. Соответствующие выводы опубликованы в немецком журнале Wirtschaftswoche.

Самолёт Embraer 170 Anna Zvereva

Мониторинг полётов Flightradar24 за 2022 год не выявил существенных различий после введения антироссийских санкций, утверждает автор материала. На Западе надеялись обрушить гражданскую авиацию России, поскольку три четверти парка производится в Евросоюзе, Канаде или США.

«Как и в других областях, Запад недооценил решимость России. Например, президент Владимир Путин быстро одобрил экспроприацию принадлежащих Западу самолётов и их перерегистрацию в своей стране», — отметило издание.

Автор подчеркнул, что Россия может получать запчасти для самолётов через третьи страны или неофициальные каналы.

Как передавало ИА REGNUM, Запад ввёл антироссийские санкции в том числе и против сектора гражданской авиации. Так, США, Канада и ЕС закрыли своё воздушное пространство для полётов самолётов из России. По мнению Вашингтона, антироссийские санкции запрещают самолётам, произведённым в США, летать в Россию без наличия действующей лицензии. Такие самолёты должны быть арестованы.