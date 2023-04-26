Москва, 26 апреля, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Вопрос с квартирами в Финляндии, находящимися в пользовании Российского центра науки и культуры (РЦНК), не решён. Местные власти не дают никаких разъяснений. В случае отказа от урегулирования ситуации Москва примет ответные меры. О таком решении РИА Новости сообщили в МИД РФ.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Хельсинки

В дипмиссии пояснили, что в центре Хельсинки было арестовано семь квартир, три из которых расположены в доме напротив РЦНК. Площадь квартир — от 36 до 175 кв. метров, их общая стоимость оценивается в 1,4 млн евро.

В середине апреля РЦНК получил извещения службы судебных приставов Финляндии о наложении временного (сроком до трех недель) запрета на любые действия с недвижимостью в отношении используемых центром земельного участка, расположенного на нём служебного здания, а также нескольких квартир в городе.

«Финская сторона обосновала свои действия намерением выяснить, являются ли объекты недвижимости активами, которые подлежат аресту в соответствии с санкционными решениями Евросоюза», — пояснили в МИД.

Посольство в Хельсинки направило местным коллегам ноту, в которой подчеркивалось, что это имущество находится в собственности России, и потребовало разъяснить, как в таком случае решение приставов соотносится с международно-правовыми нормами.

После этого запрет на действия с земельным участком и зданием РЦНК в Хельсинки отменили.

«Вопрос с квартирами завис. Никаких разъяснений от финского ведомства по данному вопросу ещё не получено», — добавили дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции если и будут сняты, то на их месте появятся новые, так как замыслы по подавлению России никуда не денутся. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на марафоне «Знание».