Наступил 427-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. В Сети появились видеокадры с плачущим солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ), который смывая тряпкой свежую кровь раненного бойца, в интервью британской The Telegraph заявил, что не понимает целей войны. «Молодые пацаны погибают. Они жизни не знали. Мне тяжело это видеть. Бывает, плачу украдкой», — поделился респондент.

Тем временем, киевское руководство озабочено иными целями. «Для нас другие приоритетные цели… То есть юридически имеем право уничтожать всё, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — отметил в эфире украинского телевидения советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк.

СВО тем временем, идёт своим чередом, перемалывая силы противника по всем направлениям. Экипажи 120-мм самоходных орудий «Нона» уничтожают живую силу и боевую технику ВСУ под Артёмовском. Минобороны РФ 26 апреля показало, как осуществляется разведка, корректировка огня и контроль поражения целей осуществляются расчетами БПЛА. Суточные потери противника на донецком направлении составили свыше 120 военнослужащих. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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