26 Апреля
 
7:13

ГероиZ. Гвардии рядовой Дмитрий Караблин.

7:11

Артиллеристы Воздушно-десантных войск поддерживают наступление штурмовых отрядов на Артемовском направлении, сообщает Минобороны РФ.

7:08

Главное о специальной военной операции на Украине за 25 апреля 2023 года.

  • Штурмовые отряды при поддержке Воздушно-десантных войск, оперативно-тактической и армейской авиации Вооруженных сил продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артёмовск. За сутки потери противника на Донецком направлении составили до 360-ти украинских военнослужащих и наемников, семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

  • На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника. За сутки уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

  • В зоне СВО наградили военнослужащих штурмовых групп Центрального военного округа. Бойцам вручили «Орден Мужества», медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медали «За отвагу» и другие награды.

Минобороны РФ.