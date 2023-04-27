Наступил 427-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. В Сети появились видеокадры с плачущим солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ), который, смывая тряпкой свежую кровь раненного бойца, в интервью британской The Telegraph заявил, что не понимает целей войны. «Молодые пацаны погибают. Они жизни не знали. Мне тяжело это видеть. Бывает, плачу украдкой», — поделился респондент.

Цитата из видео The Telegraph Плачущий боец ВСУ рассказал The Telegraph, что не понимает целей войны

Тем временем киевское руководство озабочено иными целями. «Для нас другие приоритетные цели… То есть юридически имеем право уничтожать всё, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — отметил в эфире украинского телевидения советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк.

СВО тем временем идёт своим чередом, перемалывая силы противника по всем направлениям. Экипажи 120-мм самоходных орудий «Нона» уничтожают живую силу и боевую технику ВСУ под Артёмовском. Минобороны РФ 26 апреля показало, как осуществляется разведка, корректировка огня и контроль поражения целей расчетами БПЛА. Суточные потери противника на донецком направлении составили свыше 120 военнослужащих. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.