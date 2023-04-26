В Подмосковье из-за аварии на коллекторе без воды и тепла остались более 23 тыс. человек

Люберцы, Московская область, , 07:02 — REGNUM В городе Люберцы с вечера 25 апреля устраняют последствия аварии на канализационном коллекторе, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Кран без воды G-s. dk

Из-за обрушения канализационного коллектора отключено холодное, горячее водоснабжение и центральное отопление в Люберцах, посёлках Коренево, Октябрьский, Малаховка, городской округе Раменский и микрорайоне Новые островцы.

Без воды и тепла остались 150 многоквартирных домов с населением более 23 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 апреля в Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком. Среди пострадавших ― пенсионер и его внук, а также двое спасателей, которые помогали вытаскивать провалившийся в кипяток автомобиль с людьми.