Херсон, 26 апреля, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки «Днепр» уничтожили на херсонском направлении 15 диверсантов ВСУ, три десятка киевских боевиков, а также их склад с оружием и техникой. Об успешной операции сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Рядом с посёлком Днепровское высокоточным ударом уничтожено 15 укронацистов. Помимо того, разбиты три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению.

Офицер добавил, что ликвидирован пункт временной дислокации ВСУ, 30 военных, контрбатарейная американская система РЛС AN/TPQ-36, кочующий миномёт и самоходка «Гвоздика».

Как сообщало ИА REGNUM, бойцы ВС РФ сообщили о ракетном ударе по позициям киевской армии в Краматорске и срыве ротации украинских подразделений в районе Марьинки.

Залпом реактивной системы «Град» уничтожены пять единиц бронетехники и до 25 киевских боевиков, а также артиллерией ликвидировано до 30 человек.