Токио, 26 апреля, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Инженеры компании ispace ещё не могут подтвердить состояние грузов, которые находились внутри лунного посадочного модуля Hakuto-R, совершившего жёсткую посадку на Луну.

Zastavki.com Луна

«Пока это затруднительно», — сказали журналистам 26 апреля представители компании.

Специалисты добавили, что намерены собрать все данные полёта, учесть ошибки и подготовиться к ещё двум запускам в 2024–2025 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, японский модуль Hakuto-R при посадке на Луну потерял связь с центром управления. Связь с модулем была до самого момента посадки, но потом контакт был потерян.

Специалисты пытаются окончательно подтвердить статус миссии.