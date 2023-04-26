В ispace не смогли сказать о состоянии грузов внутри модуля Hakuto-R
Ispace: определить состояние грузов внутри лунного посадочного модуля Hakuto-R затруднительно
Токио, 26 апреля, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Инженеры компании ispace ещё не могут подтвердить состояние грузов, которые находились внутри лунного посадочного модуля Hakuto-R, совершившего жёсткую посадку на Луну.
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Луна
«Пока это затруднительно», — сказали журналистам 26 апреля представители компании.
Специалисты добавили, что намерены собрать все данные полёта, учесть ошибки и подготовиться к ещё двум запускам в 2024–2025 годах.
Как сообщало ИА REGNUM, японский модуль Hakuto-R при посадке на Луну потерял связь с центром управления. Связь с модулем была до самого момента посадки, но потом контакт был потерян.
Специалисты пытаются окончательно подтвердить статус миссии.