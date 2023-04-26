Вашингтон, 26 апреля, 2023, 06:26 — ИА Регнум. На протяжении нескольких лет в США звучат претензии относительного возраста президента Джо Байдена. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы уже слышали это в 2020 году вновь и вновь. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться выполнения задач», — сказала она.

Карин Жан-Пьер обвинила республиканцев в неисполнении задач в интересах американского народа.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Байден в случае победы на выборах в 2024 году доработать до конца свой срок, пресс-секретарь сказала, что это решать самому президенту.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля президент США Джо Байден официально объявил о намерении участвовать в выборах лидера страны в 2024 году. Американский президент уже является самым возрастным в истории США. В случае его победы в начале президентского срока Байдену будет 82 года.