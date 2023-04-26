Краматорск, ДНР, 26 апреля, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Бойцы ВС РФ сообщили о ракетном ударе по позициям киевской армии в Краматорске и срыве ротации украинских подразделений в районе Марьинки.

Штаб территориальной обороны ДНР Украинская ракета ТРК Точка-У. Краматорск. 2022

«Ракетным подразделением «Южной» группировки войск нанесён удар по пункту временной дислокации 60-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске. Уничтожено значительное количество военной техники и живой силы противника», — сказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

На лисичанском направлении авиацией Южного военного округа уничтожен опорный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Григоровка.

На авдеевском направлении в районе населённого пункта Орловка артиллеристы 1-го армейского корпуса огнём ударили по автомобильной колонне ВСУ. Кроме того, залпом реактивной системы «Град» уничтожены пять единиц бронетехники и до 25 киевских боевиков, а также артиллерией ликвидировано до 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ показали, как артиллеристы воздушно-десантных войск поддерживают наступление штурмовых отрядов на артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.