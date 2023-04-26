Купянск, Украина, 26 апреля, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Экипажи российских вертолётов уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на купянском направлении возле села Чугуновка. Об этом 26 апреля сообщил ТАСС офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Alex Beltyukov Вертолет Ми-26 ВВС России

«Армейской авиацией группировки войск «Запад» уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населённого пункта Чугуновка», — рассказал военный.

По словам Якимкина, под командованием командира батареи капитана Михаила Белоусова огнём орудий 2А65 «Мста-Б» был уничтожен миномёт и склад боеприпасов около населённых пунктов Плетеновка и Стельмаховка.

Как передавало ИА REGNUM, военнослужащими группировки войск «Запад» за сутки были сорваны три попытки ротации войск в районе сёл Ивановка, Синьковка и Артёмовка. Возле населённых пунктов Стельмаховка и Новоселовское артиллерия поразила четыре наблюдательных пункта ВСУ.