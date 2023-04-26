ВС России поразили на купянском направлении группы диверсантов ВСУ
Купянск, Украина, 26 апреля 2023, 05:50 — REGNUM Российские бойцы уничтожили на купянском направлении две группы диверсантов ВСУ, сообщил ТАСС 26 апреля офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.
«Военнослужащими группировки войск «Запад» за сутки вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника в районе населённых пунктов Синьковка и Новоселовское», — рассказал он.
Также ВС России сорвали, по словам офицера, три попытки ротации войск в районе сёл Ивановка, Синьковка и Артёмовка.
В районе населённых пунктов Стельмаховка и Новоселовское артиллерия поразила четыре наблюдательных пункта ВСУ, добавил военный.
Также средствами ПВО были уничтожены четыре украинских разведывательных беспилотника «Фурия» и один «Пума».
Как сообщало ИА REGNUM, возле посёлка Невельского в Донецкой Народной Республике российские бойцы после 10 часов боя взяли штурмом одну из важнейших позиций ВСУ. Украинские артиллеристы безуспешно пытались остановить атаку. В результате наступления до 40 бойцов ВСУ были убиты и ранены.