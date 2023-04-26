Купянск, Украина, 26 апреля, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Российские бойцы уничтожили на купянском направлении две группы диверсантов ВСУ, сообщил ТАСС 26 апреля офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Министерство обороны России Работа ВС России в ходе СВО

«Военнослужащими группировки войск «Запад» за сутки вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника в районе населённых пунктов Синьковка и Новоселовское», — рассказал он.

Также ВС России сорвали, по словам офицера, три попытки ротации войск в районе сёл Ивановка, Синьковка и Артёмовка.

В районе населённых пунктов Стельмаховка и Новоселовское артиллерия поразила четыре наблюдательных пункта ВСУ, добавил военный.

Также средствами ПВО были уничтожены четыре украинских разведывательных беспилотника «Фурия» и один «Пума».

Как сообщало ИА REGNUM, возле посёлка Невельского в Донецкой Народной Республике российские бойцы после 10 часов боя взяли штурмом одну из важнейших позиций ВСУ. Украинские артиллеристы безуспешно пытались остановить атаку. В результате наступления до 40 бойцов ВСУ были убиты и ранены.