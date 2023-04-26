Артиллеристы РФ поддерживают штурм на артемовском направлении в ДНР
Артемовск, 26 апреля 2023, 05:37 — REGNUM В Минобороны РФ показали, как артиллеристы воздушно-десантных войск поддерживают наступление штурмовых отрядов на артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.
Беспилотники проводят разведку, корректировку огня и контроль поражения целей.
Экипажи 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Нона» уничтожают противника и боевую технику ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, танк Т-90М «Прорыв» 20-й гвардейской армии Западного военного округа под управление российских бойцов ликвидировал украинский опорный пункт в Донбассе.
Экипаж получил координаты цели и выехал на боевую задачу. Под корректировку дрона танкисты нанесли огневое поражение живой силе противника.