ДНР, 26 апреля, 2023, 05:37 — ИА Регнум. В Минобороны РФ показали, как артиллеристы воздушно-десантных войск поддерживают наступление штурмовых отрядов на артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.

Function.mil.ru Самоходные установки «Нона-СВК»

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Беспилотники проводят разведку, корректировку огня и контроль поражения целей.

Экипажи 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Нона» уничтожают противника и боевую технику ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, танк Т-90М «Прорыв» 20-й гвардейской армии Западного военного округа под управление российских бойцов ликвидировал украинский опорный пункт в Донбассе.

Экипаж получил координаты цели и выехал на боевую задачу. Под корректировку дрона танкисты нанесли огневое поражение живой силе противника.