Пентагон: США учатся на украинском конфликте на случай войны с Китаем

Вашингтон, , 05:30 — REGNUM В США извлекают уроки из украинского конфликта на случай противостояния с Китаем. Об этом заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В качестве бесценного опыта в США увидели необходимость создания стабильного конвейера для производства боеприпасов до инноваций в космосе.

Пентагон, по словам Хикс, пытается развивать свою промышленную базу, которая на протяжении последних 60 лет испытывала голод.

Украинский конфликт показал успешное взаимодействие США и союзников для оказания экономического давления, а также обмена данными разведки.

По словам представителя Пентагона, оказывая помощь Украине, США в основном фокусируются на конкуренции с Китаем в Тихоокеанском регионе. В планы Вашингтона входит не допустить агрессию со стороны Пекина, угрожающую интересам США.

«Это наша цель сегодня, в 2027, 2035 и 2045 годах», — добавила Хикс.

Как передавало ИА REGNUM, Россия образовала блок, несущий угрозу США в Индо-Тихоокеанском регионе, считает обозреватель издания InsideOver Федерико Джулиани. Россия и КНДР только рады усилить давление на США. В результате администрация Джо Байдена вынуждена внимательно следить и за развитием конфликта на Украине, и за ситуацией в Восточной Азии.