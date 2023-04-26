Донецк, 26 апреля, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Государственные награды за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность в ходе проведения спецоперации получили военнослужащие штурмовых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). Об этом 26 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Георгий Долгопский Медаль «За отвагу»

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На передовую были доставлены ордена и медали.

Солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам штурмовых подразделений торжественно вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени и медали «За спасение погибавших».

После вручения заслуженных наград бойцы вернулись на свои позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, нагрудный знак «Доброволец Донбасса» получили 26 ополченцев, участвовавших в боях за регион с 2014 года. Церемония вручения проходила в Донецке.

Добровольцы стали первыми бойцами, прибывшими защищать жителей региона, пожелавших оставаться русскими.