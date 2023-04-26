Актёр Масалитин из сериала «Реальные пацаны» умер в Москве в возрасте 32 года

Москва, , 05:12 — REGNUM Российский актёр Василий Масалитин умер в Москве в возрасте 32 лет. О трагедии стало известно из соцсетей его друзей.

Траурная свеча Stefano Brivio

Отмечается, что умер актёр ещё в феврале, но информация об этом распространилась только сейчас.

Возможной причиной смерти Василия Масалитина стала операция на ноге. СКР начал проверку по факту смерти.

Актёр в основном играл в эпизодах. Снимался во многих отечественных сериалах, таких как «Реальные пацаны», «След», «Даешь молодежь», «Измены», «Ольга» и других. Также он участвовал в съемках разных шоу.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр Сент фон Колуччи из Канады умер в 22 года в одной из больниц Южной Кореи, не перенеся осложнений после 12-й пластической операции.