МЧС: ликвидация пожара в Свердловской области в Сосьве велась круглосуточно

Сосьва, Свердловская область, , 05:02 — REGNUM В круглосуточном режиме спасатели ликвидируют пожар в посёлке Сосьва Свердловской области. Работы не прекращаются ни на минуту, заявили в МЧС России.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Распространению огня способствует сухая растительность, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду, отдаление водоисточников.

В результате стихия повредила 92 строения. При разборе завалов обнаружен один погибший.

Ликвидируют возгорание порядка 120 человек и 33 единицы техники, включая пожарные поезда и авиацию.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Свердловской области начался днём 25 апреля на пилораме, вскоре огонь перекинулся на соседние постройки. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Для жителей развёрнут пункт временного содержания.