Президент США Байден посетит Японию для участия в саммите G7 и потом отправится в Австралию

Вашингтон, , 04:40 — REGNUM В рабочих планах президента США Джо Байдена участие в работе саммита G7 в Японии, а также четырехсторонняя встреча в Австралии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Поездка американского лидера в Японию запланирована с 19 по 21 мая, где в Хиросиме состоится встреча лидеров «семёрки». На саммите будут обсуждаться мировые проблемы. Отдельное внимание уделят ситуации на Украине.

24 мая в Сиднее запланирована встреча Байдена с лидерами Японии, Индии и Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители Республиканской партии США 25 апреля раскритиковали решение действующего главы государства Джозефа Байдена выдвинуться на второй президентский срок и призвали сограждан голосовать против него, не дав Байдену (вопреки лозунгу его кампании) «довести дело до конца»