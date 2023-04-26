Турция с 1 мая вводит беспрецедентные пошлины на импорт зерна

Анкара, , 04:31 — REGNUM С 1 мая в Турции вводят пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы в размере 130%. Соответствующий документ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

В качестве исключения для Боснии Турция сохранила нулевую ставку, для Сингапура пошлина составит 16,2%.

По данным украинских СМИ, Турция является крупнейшим импортёром пшеницы и ячменя с территории Украины. Только в первом квартале 2023 года Турция закупила украинской пшеницы на 168,8 млн долларов, или 17,7% от всего её экспорта. Ещё более 52 млн долларов было направлено на покупку украинского ячменя, что составляет порядка 42,1% от всего экспорта данной продукции.

Как передавало ИА REGNUM, поставки украинского зерна на рынки Болгарии, Венгрии, Словакии и Польши разозлили местных фермеров.

В Будапеште выступают за сохранение запрета на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины до конца 2023 года. Венгрия также хотела бы, чтобы Европейская комиссия компенсировала расходы на транспортировку этих товаров через Восточную Европу.