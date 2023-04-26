«Известия»: в России разработают единую систему выдачи квартир детям-сиротам

Москва, , 04:21 — REGNUM Специалисты в России разрабатывают единую систему учёта специального жилищного фонда для детей-сирот. Об этом сообщили «Известия».

Новая квартира Дарья Антонвоа © ИА REGNUM

По словам замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина, создание единой системы необходимо для формирования общей базы, позволяющей не просто учитывать жильё, подходящее под условия госпрограмм для детей-сирот, но и планировать его распределение.

Отмечается, что пилотный проект запустили в Красноярском крае, в Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Калининградской и Омской областях.

Распространение механизма единой системы учёта на все регионы России запланировано на 2024 год.

Как сообщало ИА REGNUM, для обеспечения жильем детей-сирот нужно внести изменения в правовое поле. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов при обсуждении федерального бюджета на 2023–2025 годы в Совфеде.

Общий объем обязательств увеличился почти в два раза и составляет чуть меньше 600 млрд рублей. Министр отметил, что «сейчас быстро найти и регионам, и Федерации по софинансированию этого обязательства такие суммы, наверное, сложно».