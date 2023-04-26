Вашингтон, 26 апреля, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Шизофренической логикой назвал заявления Запада о возможном начале переговоров Москвы и Киева после удачного контрнаступления ВСУ глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы хотим, чтобы с территории Украины не исходили угрозы нашей безопасности, а эти угрозы накапливались там долгие-долгие годы, особенно после госпереворота в феврале 2014 года», — объяснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, открытые заявления и призывы к действиям со стороны украинских властей свидетельствуют о необходимости продолжения специальной военной операции до полного выполнения поставленных задач, убеждены в Министерстве иностранных дел России.

Только одна речь советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о необходимости «покарать» жителей Крыма и Донбасса за их желание связать свою жизнь с Россией является прямой демонстрацией экстремистских настроений официальных лиц Украины.