На Сахалине взломали аккаунт инвалида на портале госуслуг и записали его добровольцем на СВО

Южно-Сахалинск, , 03:56 — REGNUM В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации. Установлено, что мошенники обманули 50-летнего инвалида, записав его добровольцем на спецоперацию. Об инциденте сообщили в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.

Госуслуги Mosreg.ru

В ходе следствия выяснилось, что мужчине позвонил мошенник под видом сотрудника портала «Госуслуги» и сказал, что его аккаунт взломан. Звонивший попытался выяснить, где сахалинец хранит деньги, а также попросил продиктовать код из СМС, что тот и сделал. Через несколько дней мужчина узнал, что записан добровольцем на спецоперацию.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший замруководителя аппарата Госдумы Юрий Безверхов за четыре месяца потерял более 44 млн рублей из-за передачи конфиденциальной информации мошенникам.

Мошенники за несколько транзакций с ноября 2022 по март 2023 года сняли крупные суммы с его счетов, о чём Безверхов узнал в банке.