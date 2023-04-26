Global Times: стремление сокрушить экономику России приведёт Запад к краху

Пекин, , 03:52 — REGNUM Самоубийственным методом является стремление Запада сокрушить экономику России. Об этом говорится в материалах китайской газеты Global Times.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Автор публикации утверждает, что Запад зашёл в тупик, вводя санкции против России. С целью усилить давление он лишил мир возможности остановить войны и кризисы, пишет издание.

В случае почти полного запрета на экспорт в Россию мировое сообщество ждут более суровые энергетические, продовольственные и экономические кризисы, от которых пострадают все, уверяют авторы материала.

«Страны G7 никогда не ослабят свои санкции против России, даже незначительно. Вместо этого они будут усиливать давление на Россию с помощью различных средств. Но поскольку упадок американской гегемонии неизбежен, крах США и их основных союзников на Западе также будет неизбежен», — полагают в издании.

В США опасаются, что Россия справится с ограничениями и продолжит развитие, угрожая коллективной гегемонии Запада, заключили эксперты газеты.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон и Брюссель пытаются склонить некоторые страны к тому, чтобы сократить торговлю технологиями с Россией. В частности, есть информация о том, что США уже смогли убедить Анкару прервать перевалку грузов в Россию через зону свободной торговли, а также отказать РФ и Белоруссии в обслуживании российских и белорусских самолётов в турецких аэропортах.