Донецк, 26 апреля, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Танк Т-90М «Прорыв» 20-й гвардейской армии Западного военного округа под управление российских бойцов ликвидировал украинский опорный пункт в Донбассе. Об успешной операции сообщил РИА Новости командир танковой роты с позывным Море.

Иван Шилов ИА REGNUM Т-90

По словам офицера, экипаж получил координаты цели и выехал на боевую задачу. Под корректировку дрона танкисты нанесли огневое поражение живой силе противника.

«Огонь вёлся по опорному пункту ВСУ, находящемуся на расстоянии 1 км от позиций российских войск. Отработали четырьмя снарядами. Цель уничтожена», — сказал командир танковой роты.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе посёлка Невельского в Донецкой Народной Республике российские бойцы после десяти часов боя взяли штурмом одну из важнейших позиций ВСУ.

Украинские артиллеристы безуспешно пытались остановить атаку. В результате наступления до 40 бойцов ВСУ были убиты и ранены.