РИА Новости: Т-90М на подступах к российским позициям в Донбассе ликвидировал танк ВСУ

Луганск, , 03:31 — REGNUM Танк Т-90М «Прорыв» Западного военного округа ликвидировал танк Т-80 украинской армии на подступах к российским позициям в Донбассе. Об этом РИА Новости рассказал командир танковой роты с позывным Большой.

«Поступила задача выехать на закрытые огневые позиции и поразить танк противника, который двигался к нашим опорным пунктам. С третьего выстрела попали в двигатель, танк загорелся, догорел сам», — пояснил военный.

Работу танкового экипажа корректировали разведчики с помощью беспилотника.

Как передавало ИА REGNUM, ранее российский танк зашёл на позиции ВСУ и заставил вражескую пехоту обратиться в бегство.

Танк смог на ходу подавить огнём противника, засевшего в окопах, а затем заехал прямо на траншеи.