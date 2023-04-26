Москва, 26 апреля, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Предстоящее наступление украинской армии, о котором так говорят в Киеве, является атакой всего Запада. Так прокомментировал анонсированное контрнаступление ВСУ сенатор Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

В своем Telegram-канале он написал, что «на Западе делают такую огромную ставку на так называемое «украинское контрнаступление», что абсолютно ясно: это уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада».

Как сообщало ИА REGNUM, американская газета New York Times со ссылкой на секретные документы Пентагона, слитые в Сеть, написала, что к концу апреля руководство Украины намерено подготовить 12 бригад для контрнаступления. Их численность составит примерно по четыре тысячи военных в каждой. Обучением и снабжением девяти из 12 бригад занимаются США и НАТО.