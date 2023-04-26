Лондон, 26 апреля, 2023, 03:00 — ИА Регнум. В посольстве России в Британии прокомментировали заявление первого замминистра обороны Джеймса Хиппи о снарядах с обеднённым ураном, которые были отправлены ВСУ. По мнению дипмиссии, такое решение говорит о том, что Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Российские дипломаты заявили, что Хиппи демонстрирует «безжалостный оскал».

«Теперь уже окончательно ясно, что Украине Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного могильника», — добавили в посольстве РФ в Лондоне, призвав британские власти не строить иллюзий, что они выйдут «сухими из воды», переложив ответственность за боеприпасы на киевскую армию.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания направила Киеву тысячи снарядов для Challenger-2, в том числе с обеднённым ураном. Это следует из писем Джеймса Хиппи, направленных на запрос депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба».

Замминистра указал, что боеприпасы под контролем ВСУ, и минобороны Британии не следит за их применением. Кроме того, обязательств устранять последствия применения снарядов, Лондон на себя не брал, подчеркнул Хиппи.