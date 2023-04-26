Посольство России жёстко ответило на заявление Лондона о снарядах с ураном
Посольство РФ: Запад уготовил Украине роль антироссийского полигона и радиоактивного могильника
Лондон, 26 апреля, 2023, 03:00 — ИА Регнум. В посольстве России в Британии прокомментировали заявление первого замминистра обороны Джеймса Хиппи о снарядах с обеднённым ураном, которые были отправлены ВСУ. По мнению дипмиссии, такое решение говорит о том, что Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника.
Российские дипломаты заявили, что Хиппи демонстрирует «безжалостный оскал».
«Теперь уже окончательно ясно, что Украине Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного могильника», — добавили в посольстве РФ в Лондоне, призвав британские власти не строить иллюзий, что они выйдут «сухими из воды», переложив ответственность за боеприпасы на киевскую армию.
Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания направила Киеву тысячи снарядов для Challenger-2, в том числе с обеднённым ураном. Это следует из писем Джеймса Хиппи, направленных на запрос депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба».
Замминистра указал, что боеприпасы под контролем ВСУ, и минобороны Британии не следит за их применением. Кроме того, обязательств устранять последствия применения снарядов, Лондон на себя не брал, подчеркнул Хиппи.