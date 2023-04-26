В Британии заявили, что не контролируют применение ВСУ снарядов с обеднённым ураном

Лондон, , 02:56 — REGNUM Тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обеднённым ураном, направила Великобритания Украине, заявил британский замминистра обороны Джеймс Хиппи.

Снаряды с обедненным ураном Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В целях безопасности он не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов, добавив, что минобороны не отслеживает места, откуда ВСУ стреляют снарядами с обеднённым ураном на территории Украины.

По словам Хиппи, в обязанности Великобритании не входит помощь украинским силам в обезвреживании таких снарядов. Лондон при этом не отказывается от поддержки Киева в конфликте и после его окончания, заключил он.

Как передавало ИА REGNUM, 12 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондон не избежит ответственности в случае поставок на Украину снарядов с обеднённым ураном.

Президент России Владимир Путин также указал, что РФ будет вынуждена ответить на соответствующие поставки вооружения, отметив, что Запад решил воевать до последнего украинца.