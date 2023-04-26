Захарова назвала себя первым дипломатом России с персональной страницей на сайте Госдепа США

Москва, , 02:37 — REGNUM Обвинения во лжи со стороны Госдепартамента США опровергла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Данные о биографии дипломата появились 24 апреля на сайте американского ведомства.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я первый российский дипломат со своей персональной страницей на сайте Госдепа», — ответила Захарова в авторской колонке для «Известий».

По её словам, на подготовку материала выделялось порядка 120 млн долларов.

Согласно выводу автора, «я пропагандирую российскую внешнюю политику», отреагировала официальный представитель МИД РФ.

Также в статье Захарова опровергла дезинформацию о себе, начиная с 2017 года. Она напомнила Госдепу США о реальной лжи в дипломатии, указав в том числе и на знаменитую пробирку с якобы биологическим оружием госсекретаря Колина Пауэлла.

«Вновь убедилась, что кредо американской внешней политики — инсценировки, фейки и оскорбления. Причём всё это ещё и бездарно, хотя и за огромные деньги», — написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что глава пресс-службы Госдепартамент США Нед Прайс страдает раздвоением личности после его слов о территориальной целостности Боснии и Герцеговины.