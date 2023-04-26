Соседи Николая Баскова пожаловались на громкий голос певца

Москва, , 02:43 — REGNUM Известный исполнитель Николай Басков пожаловался на то, что теперь соседи по многоквартирному дому указывают ему, в какое время петь.

Николай Басков (сс) Dmitry1035

«Я не могу заниматься на фортепиано. Соседи иногда мне намекают, что я всё-таки громогласно оповещаю нижний и верхний этаж своим голосом. Они мне говорят, до какого времени мне можно петь. Это впервые такое в моей жизни», — посетовал народный артист в эфире «Пятого канала».

При этом Басков успокаивается тем, что начал строить загородный дом, в том числе и для громких музыкальных репетиций.

Как сообщало ИА REGNUM, включение в санкционный список Канады «в целом приятно», с иронией заявил Николай Басков в соцсетях.

Басков наряду с другими артистами попал в новый санкционный список Канады 3 февраля. Всего в него вошли 38 физических и 15 юридических лиц из России.