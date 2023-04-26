Врио главы ДНР Пушилин: тарифы в новых регионах достигнут среднероссийских за десять лет

Донецк, , 02:24 — REGNUM Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что тарифы в новых регионах достигнут среднероссийских в течение десяти лет.

«Донецк непокорённый» Ярослав Громов © ИА REGNUM

Пушилин в своём Telegram-канале написал, что вице-премьер России Марат Хуснуллин, обсуждая социально-экономическое развитие ДНР, заверил, что решение о тарифах принято на уровне президента России Владимира Путина.

«Тарифы на новых территориях достигнут среднероссийских в течение десяти лет», — подтвердил Денис Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия России готовится к выборам глав Запорожской и Херсонской областей, так же как и по всей стране, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Идёт работа над предоставлением всем необходимых условий — от помещения до связи.