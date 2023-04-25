Донецк, 26 апреля, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что тарифы в новых регионах достигнут среднероссийских в течение десяти лет.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

Пушилин в своём Telegram-канале написал, что вице-премьер России Марат Хуснуллин, обсуждая социально-экономическое развитие ДНР, заверил, что решение о тарифах принято на уровне президента России Владимира Путина.

«Тарифы на новых территориях достигнут среднероссийских в течение десяти лет», — подтвердил Денис Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия России готовится к выборам глав Запорожской и Херсонской областей, так же как и по всей стране, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Идёт работа над предоставлением всем необходимых условий — от помещения до связи.