Вашингтон, 26 апреля 2023, 02:14 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США поддерживают политику «открытых дверей» НАТО и считают, что решение о приёме новых участников, в том числе и Украины, должен принимать альянс сам.

НАТО
НАТО
NATO North Atlantic Treaty Organizaton

Такой ответ официальный представитель администрации президента Джо Байдена дала на вопрос журналистов, не хочет ли глава Белого дома, решивший участвовать в выборах, видеть Украину в НАТО до конца своего срока.

«Приоритетом остаётся оказание экономической и гуманитарной помощи Украине», — добавили Жан-Пьер.

Как сообщало ИА REGNUM, тихий раздел Украины Польшей и другими странами лучше, чем присоединение киевского режима к НАТО и третья мировая война. Об этом 25 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на марафоне «Знание».

«Польша, Венгрия и Румыния давно мечтают забрать себе западные регионы Украины», — считает Медведев.