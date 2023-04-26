Кулеба: НАТО не должны препятствовать вступлению Украины в альянс

Киев, , 02:12 — REGNUM Североатлантический альянс не должен выдвигать Украине дополнительных требований, препятствующих вступлению страны в НАТО. В Киеве ожидают определения точных сроков вхождения в состав военно-политического блока, написал в статье для журнала Foreign Affairs министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Пришло время предложить ясность вместо повторения слов о политике открытых дверей. НАТО должна принять политическое решение и представить расписание вступления Украины, либо на саммите в Вильнюсе, либо к концу 2023 года», — считает глава украинского МИДа.

При этом Кулеба признал, что ситуация в сфере безопасности отражается на вступлении Украины в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, тихий раздел Украины Польшей и рядом других стран лучше, чем вступление Киева в Североатлантический альянс или мировая война.

Получение одобрения со стороны России является необходимым условием для вступления Украины в НАТО без угрозы военного столкновения, считает вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро. При этом Венгрия не поддержит членство Киева в Североатлантическом альянсе.