Москва, 26 апреля, 2023, 01:24 — ИА Регнум. В Росимуществе пояснили, что указ президента России Владимира Путина о введении внешнего управления в отношении акций «Юнипро», косвенно принадлежащих властям ФРГ, и «Фортума» (входит в финский концерн Fortum) не касается прав собственности и не лишает владельцев их активов.

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Отмечается, что внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный владелец больше не имеет права управления. В ведомстве подчеркнули, что внешний управляющий получит полномочия, которые позволят ему организовать эффективную работу компаний.

Уточняется, что при необходимости перечень предприятий, находящихся под внешним управлением, может быть расширен.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин 25 апреля подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом.

Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, есть доли в «Фортум» и «Юнипро».