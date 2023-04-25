Киев, 26 апреля, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк считает, что Украина «имеет право уничтожать всё, что находится в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях».

President.gov.ua Михаил Подоляк

Подоляк в эфире украинского телевидения размышлял, что Киев абсолютно точно зависит от полного взаимодействия с западными союзниками относительно вооружения.

«Для нас другие приоритетные цели… Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать всё, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Тут нет ни одной юридической претензии к нам», — заявил советник украинского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, Подоляк в соцсетях написал, что статья The Washington Post о планах Киева по нанесению ударов по России в годовщину начала СВО является «странной медиасенсацией».

Украине после завершения специальной военной операции Вооружённых сил России грозит очередной переворот. Об этом в интервью Politico заявила депутат от украинской проевропейской правоцентристской партии «Голос» Инна Совсун.