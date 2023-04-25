Вашингтон, 26 апреля, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Представители Республиканской и Демократической партий США разрабатывают законопроект с требованием завершения конфликта на Украине её возвращением к границам 1991 года. Об этом сообщает портал Yahoo News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В издании утверждают, что законодатели также предлагают включить Украину в состав НАТО, а от России требуются выплаты компенсации Киеву.

Резолюция сначала должна быть рассмотрена комитетом по международным делам палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию компании «Нафтогаз Украины» за якобы нанесённый ущерб в отношении объектов компании в Крыму. Если в России не выполнят решение суда, «Нафтогаз» получит возможность начать процесс допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где есть российские активы.