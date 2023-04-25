Москва, 26 апреля, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего учредителя обанкротившегося банка «Развитие» Олега Березовского в рамках расследования уголовного дела о растрате около 3 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Березовского сроком на два месяца.

«Он объявлен в международный розыск», — сказала ТАСС представитель суда.

Решение суда не вступило в законную силу.

Банк «Развитие» лишили лицензии в октябре 2016 года, а через несколько месяцев его признали банкротом. Прокуратура вскрыла схему масштабного хищения и заявила, что банк в преддверии отзыва лицензии предоставил ряд крупных кредитов от 100 млн до 400 млн рублей заведомо неплатежеспособным гражданам. По данным надзорного ведомства, сумма предоставленных займов превысила 3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, появились данные о связи дела экс-замминистра культуры Ольги Яриловой с экскурсиями в музей мороженого, расположенный в одной из башен Москва-сити. Обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями якобы причастна к разрешению на включение этого музея в список для «Пушкинской карты».

Музей мороженого по документам музеем не является, но бывшая замминистра разрешила его посещение детьми с использованием государственных денег.