Минобороны: два российских ракетоносца выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Москва, , 00:38 — REGNUM Более 14 часов выполняли плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей пара стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС России, сообщили 26 апреля в Минобороны РФ.

Ту-160 Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что экипажи в ходе полёта осуществили ночную и дневную дозаправку топливом в воздухе.

Ракетоносцы сопровождали самолёты МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

В ведомстве подчеркнули, что лётчики дальней авиации на регулярной основе совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана. Все вылеты выполняются при строгом соблюдении международных правил использования воздушного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полёт над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана. Тогда длительность полета составила свыше десяти часов.