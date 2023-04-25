Москва, 26 апреля, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Причиной инцидента в жилом доме № 10 по улице Немчинова не является бытовой газ, заявили в АО «Мосгаз».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В компании пояснили, что аварийная заявка поступила в 22:26 в центральное диспетчерское управление АО «Мосгаз» по каналам экстренной линии «112». Аварийная бригада компании оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры.

В результате обследования обнаружено, что происшествие не имеет отношения к бытовому газу.

Утечек газа не выявлено, целостность газового оборудования и газовой разводки не нарушена, краны на газовой плите закрыты, угроз для населения нет.